Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы от 25-летней местной жительницы. Она рассказала, что ее 29-летний муж, с которым она разводится, перебрал с алкоголем, пришел к дому ее матери и бросил гранату ей во двор.
Произошел взрыв. По счастливой случайности, никто не пострадал. По данным полиции, мужчина использовал гранату Ф-1. Он задержан, ведется следствие, открыто уголовное дело.
Поток нелегального оружия хлынул на Украину после начала вооруженного противостояния в Донбассе. Зачастую вооружение на сторону продают сами военнослужащие украинской армии, а затем оно оседает у криминальных элементов и гражданского населения по всей стране.