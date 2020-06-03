Инцидент произошел на днях в Ковальском районе Волынской области, сообщил сайт Bagnet со ссылкой на местную Нацполицию

Спецназ в Киеве задержал в подъезде неадеквата с гранатой, куклой и пеной для бритья © РИА Новости, Александр Уткин | Перейти в фотобанк

Произошел взрыв. По счастливой случайности, никто не пострадал. По данным полиции, мужчина использовал гранату Ф-1. Он задержан, ведется следствие, открыто уголовное дело.

Поток нелегального оружия хлынул на Украину после начала вооруженного противостояния в Донбассе. Зачастую вооружение на сторону продают сами военнослужащие украинской армии, а затем оно оседает у криминальных элементов и гражданского населения по всей стране.