Шансы президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок в ноябре этого года повысились из-за охвативших страну протестов и беспорядков. Об этом заявила доцент факультета политологии и афроамериканских исследований Университета Пердью Надя Браун, передает РИА Новости 3 июня

У Белого дома нет сомнений в существовании системного расизма в США © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Трамп выступил за решительные действия по восстановлению порядка и призвал губернаторов штатов задействовать военных. Однако согласились на это не все.

«Я считаю, что у него (Трампа — ред.) хорошие шансы на победу. Если бы вы спросили меня об этом до смерти Джорджа Флойда, я бы дала ему меньше шансов с учетом того, как он реагировал на COVID-19», — сказала Браун.

По ее мнению, проблема расизма и полицейского насилия будет на предстоящих выборах в США одной из фундаментальных. Эксперт отметила, что «чисто математически» кандидат в президенты от демократов, которым должен стать Джо Байден, не может выиграть выборы без поддержки избирателей-афроамериканцев, в связи с чем, по ее словам, Байден должен выступить и решительно осудить подобные незаконные убийства.

Браун также считает, что Байдену стоит подчеркивать свою связь с единственным темнокожим президентом США Бараком Обамой, а также выдвинуть на пост вице-президента афроамериканку.

Ранее советница Трампа Келлиэнн Конуэй признала, что в США существует «институциональный расизм» и отсутствует равенство всех людей.