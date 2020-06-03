«В активной фазе находятся две межгосударственные жалобы — по Крыму и востоку Украины. По первой из них в сентябре прошлого года в Страсбурге состоялись открытые слушания, в ходе которых мы представили свою позицию. Есть вероятность, что в этом году ЕСПЧ может вынести решение по вопросу о приемлемости жалобы. В таком случае дальше будет разбирательство по существу, которое может занять несколько лет», — сказал Гальперин.
По его словам, в ЕСПЧ находится пять межгосударственных жалоб, которые поданы украинскими властями против России.