Европейский суд по правам человека в этом году может вынести решение о приемлемости межгосударственной жалобы Украины по Крыму. Об этом 3 июня сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции России Михаил Гальперин, передает РИА Новости

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