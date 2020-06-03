Высокопоставленные Представители Демократической партии США сознательно раздувают уличные беспорядки, толкая страну к гражданской войне, так как ставят свои личные интересы выше интересов государства, рассказал политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру

В США уже вторую неделю продолжаются протесты, вызванные смертью чернокожего американца Джорджа Флойда после жестокого задержания полицейскими, которое попало на видео и разлетелось по соцсетям.

«Им особенно выбирать не приходится, потому что если они проиграют эти выборы, то это будет убийственно для глобалистов, в том числе для верхушки Демократической партии. Многие очень уважаемые люди могут просто оказаться в тюрьме, и их это совсем не радует — для них своя шкура ближе к телу, чем шкура Соединенных Штатов», — сказал Ищенко.

Александр Рар: Трампа ждет судьба Януковича? Почему немцы поддерживают протестующих в США? © Скриншот из видео Украина.ру

Эта поддержка привела к тому, что беспорядки, которые начались в Миннеаполисе, распространились набольшую часть территории США.

По мнению эксперта, если начало протестов и носило стихийный характер, то сейчас их умышленно раздувают представители Демократической партии или, если говорить шире, оппоненты Дональда Трампа.