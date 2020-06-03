Игнорировать мнение людей, которые в Гродно присоединились к акции протеста блогера Сергея Тихановского 31 мая, нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский

Политолог Шпаковский: Как человек, я не желаю Тихановскому зла, но призывать людей к Майдану - опасно © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я думаю, что власть будет пытаться отделять радикальных активистов от остальной массы населения, выявлять причины, побуждающие граждан выступать с антигосударственных позиций, и вести с ними диалог, находить общий язык. Такая модель поведения будет правильной», — рассказал Шпаковский.

Сам же Тихановский является важной фигурой прежде всего в глазах своих сторонников. Спустя несколько суток после его задержания никаких массовых протестов в его поддержку не было, добавил собеседник издания.

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