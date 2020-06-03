Политолог Шпаковский: Как человек, я не желаю Тихановскому зла, но призывать людей к Майдану - опасно
Политолог Шпаковский: Как человек, я не желаю Тихановскому зла, но призывать людей к Майдану - опасно
© РИА Новости, Владимир Трефилов
По его словам, у протестующих есть определенные претензии к действующей власти, их мотивы зачастую имеют социальный характер.

«Я думаю, что власть будет пытаться отделять радикальных активистов от остальной массы населения, выявлять причины, побуждающие граждан выступать с антигосударственных позиций, и вести с ними диалог, находить общий язык. Такая модель поведения будет правильной», — рассказал Шпаковский.

Сам же Тихановский является важной фигурой прежде всего в глазах своих сторонников. Спустя несколько суток после его задержания никаких массовых протестов в его поддержку не было, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 