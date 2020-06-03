Полякам пришло время поумнеть и учиться у Москвы и Пекина — польский политолог
Полякам пришло время поумнеть и учиться у Москвы и Пекина — польский политолог
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По его словам, политика в отношении РФ является предметом консенсуса, и не существует партии или кандидата, выражающих позицию, отличную от мейнстрима.

«Польские политики считают Россию старшим партнером в том смысле, что для того, чтобы задать позитивную динамику, именно Москва должна изменить свои подходы и поведение. А это нереалистично, и поэтому тему отношений с РФ никто не будет доставать из "политического холодильника", в котором она находится с 2010 года», — считает Корейба.

Якуб Корейба добавил, что в Польше видят возможным лишь укрепление того курса, при котором польско-российские отношения лишены содержания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 