В Польше нет кандидатов, выгодных России, так как в отношении России существует редкое для польской политической элиты единство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

Полякам пришло время поумнеть и учиться у Москвы и Пекина — польский политолог © CC0, Pixabay

«Польские политики считают Россию старшим партнером в том смысле, что для того, чтобы задать позитивную динамику, именно Москва должна изменить свои подходы и поведение. А это нереалистично, и поэтому тему отношений с РФ никто не будет доставать из "политического холодильника", в котором она находится с 2010 года», — считает Корейба.

Якуб Корейба добавил, что в Польше видят возможным лишь укрепление того курса, при котором польско-российские отношения лишены содержания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.