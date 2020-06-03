В случае с противостоянием между Китаем и США, крупнейшими торговыми партнерами, речь идет о противоречиях и конфликтах между основными акционерами внутри одного акционерного общества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин

Алексей Мухин: Запад использует Лукашенко для прыжка на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавирусной инфекции по всему миру. Общая сумма американских исков к КНР, по некоторым оценкам, составляет девять триллионов долларов.

«О торговой войне речь не идет. То есть ее называют торговой войной, но на данном этапе военные действия не просматриваются. Просматриваются намерения, выпады, но они пока ложные, войну мы еще не видим», — считает Алексей Мухин.

По его словам, обвинения в начале пандемии, которые распространяет Белый дом, только подтверждают этот тезис.

Полностью интервью можно прочитать здесь.