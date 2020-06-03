Задержанный на днях в Гродно белорусский блогер-оппозиционер Сергей Тихановский использует ту же модель борьбы с властью, которую в России применяет Алексей Навальный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин

«Позиционируя себя в качестве блогера-оппозиционера, он хочет получить те же преференции, что и Навальный и, соответственно, найти себе западных покровителей. На данном этапе я не знаю, есть ли они у него, или появятся в ближайшем будущем», — рассказал политолог.

Алексей Мухин: Запад использует Лукашенко для прыжка на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов Алексея Мухина, Тихановский, участвуя в подобного рода публичных акциях вполне может добиться успеха на этом поприще.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, уверен у своих спецслужбах, которые накануне выборов главы государства проводят профилактические мероприятия, чтобы обезопасить главу государства.

Полностью интервью можно прочитать здесь.