«Позиционируя себя в качестве блогера-оппозиционера, он хочет получить те же преференции, что и Навальный и, соответственно, найти себе западных покровителей. На данном этапе я не знаю, есть ли они у него, или появятся в ближайшем будущем», — рассказал политолог.
По словам Алексея Мухина, Тихановский, участвуя в подобного рода публичных акциях вполне может добиться успеха на этом поприще.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, уверен у своих спецслужбах, которые накануне выборов главы государства проводят профилактические мероприятия, чтобы обезопасить главу государства.
Полностью интервью можно прочитать здесь.