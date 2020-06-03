Россия сейчас демонстративно дистанцировалась от президентских выборов в Белоруссии и не поддерживает ни одного из кандидатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Политолог Безпалько: Белоруссии не нужен Майдан - ей достаточно честных демократических выборов © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко сохраняет неэффективную модель экономики, пытается по-прежнему паразитировать на российском государстве и при этом двигается на Запад.

«Пусть белорусский народ сам разберется, или же пусть Лукашенко продемонстрирует еще раз, как он авторитарно навязывает себя в качестве единственного представителя власти. В данной ситуации, если кто-то из этих кандидатов выиграет — Бабарико, Цепкало, Тихановский, — Россия сядет с ним за стол переговоров. В любом случае тогда уже откроется новое небольшое окно возможностей, потому что с Лукашенко сейчас договариваться уже невозможно», — рассказал политолог.

Богдан Безпалько добавил, что если к власти в Белоруссии придет договороспособный политик, необязательно пророссийский, то Москва обязательно будет с ним сотрудничать.

Полностью интервью можно прочитать здесь.