Дата президентских выборов в Польше является предметом политической борьбы между основными партиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

Корейба про всеми обижаемую Польшу в прошлом и паразитирующую на ЕС и НАТО в настоящем © из архива Якуба Корейбы Якуба Корейбы, оппозиция контролирует сенат, у нее появилась возможность влиять на перенос голосования, чем она воспользуется для того, чтобы увеличить шансы своего кандидата, Рафаэла Тшасковского из «Гражданкой платформы».

Власть же хочет провести выборы как можно быстрее, пока общество не ощутило последствия экономического спада.

«Закон о выборах кружит между сеймом и сенатом и используется в качестве политической амуниции для обстрела врага. В результате клинч между верхней и нижней палатами начинает приобретать черты политической системы Польши середины XVIII века — шляхетская анархия возвращается в политическую практику, а парламент, вместо того чтобы эффективно управлять государством, парализует его», — рассказал польский политолог.

Пока в проигрышном положении действующий президент Дуда, который во время пандемии показал себя спокойным и умеренным лидером.

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