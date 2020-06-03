Белоруссия — одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая за 30 лет своей суверенной истории не имеет внутренних конфликтов на своей территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Шпаковский, комментируя задержание оппозиционного блогера Сергея Тихановского в Гродно

Тихановский призывал народ к Майдану и партизанской войне против действующей власти, вторгаясь в сферу государственной безопасности, напомнил Алексндр Шпаковский.

«Белоруссия полностью контролирует свою территорию и не имеет разного рода сепаратистских анклавов, как в случае с Украиной, Молдовой или Грузией, а также не имеет конфликтов с соседями, как, например, армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, и случаев насильственной смены власти. Мир — это серьезное достижение, общество его ценит, а соответствующие органы будут этот мир защищать», — считает политолог.

Собеседник издания надеется, что команда, которая объединяется вокруг блогера, услышит сигнал, а выборы в Белоруссии пройдут без провокаций.

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