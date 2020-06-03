Задержанный на днях в Гродно блогер-оппозиционер Сергей Тихановский хотел дестабилизировать обстановку в стране и явно шел на нарушение закона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант

Политолог Дзермант: После слов белорусского блогера Тихановского о Майдане его перестанут считать нормальным человеком © Facebook, Алексей Дзермант Александра Лукашенко за последние несколько дней были арестованы более 30 представителей оппозиции.

По словам Алексея Дзерманта, Тихановский уже давно провоцировал сотрудников милиции. Так, на одном из опубликованных видео телохранитель оппозиционного блогера бьет милиционера, совершая уголовное преступление.

«Это (Сергей Тихановский) очевидно политтехнологический проект. Он всего около года назад появился в YouTube в качестве публичной персоны, стал накачивать свой канал сначала социальной проблематикой, затем политизировал его. Тихановского связывают с политтехнологом Шкляровым, который работал в США, Германии, с Ксенией Собчак», — рассказал собеседник издания.

Ответ на вопрос, спонсировалась ли деятельность Тихановского Западом, дадут правоохранительные органы, добавил Алексей Дзермант.

Полностью интервью можно прочитать здесь.