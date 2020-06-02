Отмечается, что в настоящее время военные находятся под усиленным контролем врачей, их посещение ограничено даже для родственников.
«Началась подготовка военнослужащих к участию в военном параде в Москве. В парадный расчет включены военнослужащие воинских частей десантно-штурмовых войск Казахстана», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что в параде в честь 75-летия Великой Победы примут участие 75 сербских солдат и офицеров.
«Для посольства Республики Сербии в Российской Федерации и сербской общественности это большая честь, что президент Сербии Александар Вучич получил приглашение и примет участие в военном параде Победы 24 июня, приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Мы также очень рады тому, что на Параде будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады Войск Сербии», — заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил провести Парад Победы 24 июня вместо 9 мая. К участию приглашены парадные расчеты 19 государств.