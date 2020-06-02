В московском Параде Победы, запланированном на 24 июня, примут участие казахстанские военнослужащие. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики

Отмечается, что в настоящее время военные находятся под усиленным контролем врачей, их посещение ограничено даже для родственников.

«Началась подготовка военнослужащих к участию в военном параде в Москве. В парадный расчет включены военнослужащие воинских частей десантно-штурмовых войск Казахстана», — говорится в сообщении.

Праздник со слезами на глазах. Политическая подоплека Парада Победы в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Для посольства Республики Сербии в Российской Федерации и сербской общественности это большая честь, что президент Сербии Александар Вучич получил приглашение и примет участие в военном параде Победы 24 июня, приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Мы также очень рады тому, что на Параде будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады Войск Сербии», — заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил провести Парад Победы 24 июня вместо 9 мая. К участию приглашены парадные расчеты 19 государств.