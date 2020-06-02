Изнасиловали прямо в полиции. В Украине звучит долгое эхо АТО
Изнасиловали прямо в полиции. В Украине звучит долгое эхо АТО
© РИА Новости, Иван Воробьев | Перейти в фотобанк
Сапа отправился порыбачить на Жуков-остров в Киеве поздним вечером 26 мая. Домой он уже не вернулся. Кроме мужчины пропал также его автомобиль, на котором он поехал на природу. 

Машину киевлянина объявил в розыск, и вскоре правоохранителям удалось выйти на след преступников. 

Ими оказались двое рядовых-контрактников из 96-й Киевской зенитной ракетной бригады, которым было 20 и 23 года соответственно. В тот злополучный вечер они решили раздобыть денег, поскольку, как признались потом следствию, «попали на деньги» и залезли в долги. Встретив одинокого рыбака на берегу Днепра, они заговорили с ним, после чего напали, перерезали горло, а тело спрятали в яме в 300 метрах от места убийства. 

Автомобиль своей жертвы они угнали и затем продали его, выручив за него менее 50 тыс. гривен (128,5 тыс. рублей). 

У убитого остались жена и дочь. 