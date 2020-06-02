Ранее стало известно, что в Белоруссии в ходе демонстраций по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты за последние несколько дней были арестованы более 30 представителей оппозиции. Среди задержанных в Минске — известный оппозиционер Николай Статкевич, который провел шесть лет в тюрьме за участие в акциях протеста после выборов 2010 года.
«Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить», — сказал Лукашенко Сиваку на встрече, в ходе которой обсуждалась ситуация в городе.
Президент отметил, что Минск — чистый, уютный, удобный и красивый город, где есть возможность для семейных прогулок и занятий спортом.
«Но вот же неймется кому-то. Поэтому какая здесь ситуация?» — поинтересовался Лукашенко.
Сивак пояснил, что фиксируются факты, когда целью проходящего пикета становится не сбор подписей, а провоцирование беспорядков.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко намерен баллотироваться на новый президентский срок.