Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правоохранителей и председателя Минского горисполкома Анатолия Сивака обеспечить порядок в столице. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила пресс-служба президента

Неоднозначное будущее Лукашенко. Эксперты об акциях оппозиции в Белоруссии © AP, Sergei Grits Николай Статкевич, который провел шесть лет в тюрьме за участие в акциях протеста после выборов 2010 года.

«Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить», — сказал Лукашенко Сиваку на встрече, в ходе которой обсуждалась ситуация в городе.

Президент отметил, что Минск — чистый, уютный, удобный и красивый город, где есть возможность для семейных прогулок и занятий спортом.

«Но вот же неймется кому-то. Поэтому какая здесь ситуация?» — поинтересовался Лукашенко.

Сивак пояснил, что фиксируются факты, когда целью проходящего пикета становится не сбор подписей, а провоцирование беспорядков.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко намерен баллотироваться на новый президентский срок.