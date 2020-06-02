Ищенко стал главным полицейским Винницы. Националисты вышли на протест
Ищенко стал главным полицейским Винницы. Националисты вышли на протест
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«Вчера главой полиции в Винницкой области назначили сепара. Это человек, который стоял с пророссийскими протестующими 2 мая [2014 года] в Одессе, и из-за спины этого полицейского стреляли пророссийские протестующие», — заявила она.

По ее мнению, назначение человека, который поддержал людей 2 мая 2014 года в Одессе, является недопустимым. Устинова объяснила это продолжающимся конфликтом в Донбассе, в котором обвинила Россию. 

Она призвала своих коллег по парламенту поставить подписи под проектом постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.    