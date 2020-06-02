Фракция «Голос» в Раде считает, что новый глава винницкой полиции Иван Ищенко является человеком с откровенно пророссийскими взглядами, поскольку был на стороне одесситов, которые не поддержали Майдан в 2014 году. Об этом 2 июня заявила депутат Александра Устинова, передает Интерфакс-Украина

Ищенко стал главным полицейским Винницы. Националисты вышли на протест © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее мнению, назначение человека, который поддержал людей 2 мая 2014 года в Одессе, является недопустимым. Устинова объяснила это продолжающимся конфликтом в Донбассе, в котором обвинила Россию.

Она призвала своих коллег по парламенту поставить подписи под проектом постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.