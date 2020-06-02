Роман Абрамовский является основным кандидатом на должность министра экологии Украины. Местные СМИ тут же принялись критиковать это возможное назначение из-за предыдущей карьеры чиновника. В деталях его биографии разбиралось 2 июня интернет-издание znaj.ua

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По данным СМИ, в 2013-2014 гг. будущий министр экологии Украины работал помощником народного депутата от Партии регионов Александра Бобкова, который перешел на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР), организовав там отделение движения «Оплот».

Также утверждается, что Абрамовский вместе с Бобковым являются совладельцами донецкого предприятия «Коксохимоборудование», которое работает до сих пор на территории ДНР.

Несмотря на это, Абрамовский сумел остаться при власти и после Евромайдана 2014 года, став заместителем министра развития общин и территорий Украины.