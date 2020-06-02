Предполагается, что проблемы экологии будут выведены в отдельное ведомство из состава нынешнего Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Профильный комитет Верховной Рады одобрил назначение Абрамовского на должность руководителя создаваемого министерства.
По данным СМИ, в 2013-2014 гг. будущий министр экологии Украины работал помощником народного депутата от Партии регионов Александра Бобкова, который перешел на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР), организовав там отделение движения «Оплот».
Также утверждается, что Абрамовский вместе с Бобковым являются совладельцами донецкого предприятия «Коксохимоборудование», которое работает до сих пор на территории ДНР.
Несмотря на это, Абрамовский сумел остаться при власти и после Евромайдана 2014 года, став заместителем министра развития общин и территорий Украины.