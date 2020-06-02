Прокуратура Закарпатской области проводит проверку и устанавливает обстоятельства самоубийства жителя Мукачево, который свел счеты с жизнью в прямом эфире в соцсетях 1 июня

По данным правоохранителей, около 19:00 в полицию обратились его соседи, которые и сообщили о происшествии. Ему было 28 лет. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети. Перемога: украинская полиция наконец сравнилась с американской © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Мужчина на видео жалуется на действия полицейских и в дальнейшем кончает жизнь самоубийством. Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства», — сказано в сообщении.

Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Как пишет местное издание «Мукачево.NET», во время прямого эфира в Facebook мужчина обвинил правоохранителей, что они ему «не дают жизни».