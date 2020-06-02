За три года Украина не выполнила ни одной рекомендации Комиссии Совета Европы по борьбе с расизмом. Такие выводы касательно выполнения приоритетных рекомендаций были обнародованы 2 июня, передает «Европейская правда»

Отмечается, что Европейская комиссия против расизма и нетерпимости настоятельно рекомендовала Украине еще в 2017 году специально включить в Уголовный кодекс сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве отягчающих обстоятельств.

По уровню расизма Украина легко даст прикурить США — Беленюк

«Хотя включение гендера является отрадным событием, оно не отвечает рекомендации ECRI», — заявила комиссия и заключила, что ее рекомендация не была выполнена.

Вторая рекомендация украинским властям состояла в том, чтобы отменить судебные издержки в случаях, когда цыгане пытаются доказать свою личность с целью получения документов, удостоверяющих личность. ECRI не обнаружила никаких признаков того, что законодательство когда-либо применялось в таких случаях, и пришла к выводу, что ее рекомендация также не была выполнена.