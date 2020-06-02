Отмечается, что Европейская комиссия против расизма и нетерпимости настоятельно рекомендовала Украине еще в 2017 году специально включить в Уголовный кодекс сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве отягчающих обстоятельств.
Поправки к Уголовному кодексу, которые вступили в силу в октябре 2019 года, включали основания «сексуальной принадлежности».
«Хотя включение гендера является отрадным событием, оно не отвечает рекомендации ECRI», — заявила комиссия и заключила, что ее рекомендация не была выполнена.
Вторая рекомендация украинским властям состояла в том, чтобы отменить судебные издержки в случаях, когда цыгане пытаются доказать свою личность с целью получения документов, удостоверяющих личность. ECRI не обнаружила никаких признаков того, что законодательство когда-либо применялось в таких случаях, и пришла к выводу, что ее рекомендация также не была выполнена.