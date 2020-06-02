Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что G7 устарела и организацию нужно расширить за счет России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Против этого высказался премьер Канады Джастин Трюдо.
«Кремль никак не реагирует. Это формат, в котором Россия не принимает участие. Поэтому мы с самого начала сказали, что здесь вопросов пока на этой стадии больше, чем ответов», — сказал Песков журналистам.
Он пояснил, что не ясно, как будут учитываться точки зрения других участников G7, в качестве кого будет приглашена Россия.
Песков добавил, что пока в этой инициативе Трампа очень много неясностей, и выразил надежду на то, что дипломаты их прояснят.