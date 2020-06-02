Россия никак не реагирует на нежелание Канады подключить ее к формату G7, однако рассчитывает, что дипломаты прояснят имеющиеся неясности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что G7 устарела и организацию нужно расширить за счет России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Против этого высказался премьер Канады Джастин Трюдо.

«Кремль никак не реагирует. Это формат, в котором Россия не принимает участие. Поэтому мы с самого начала сказали, что здесь вопросов пока на этой стадии больше, чем ответов», — сказал Песков журналистам.

Одиннадцать вместо семи. Трамп пытается втянуть Россию в антикитайский фронт © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Песков добавил, что пока в этой инициативе Трампа очень много неясностей, и выразил надежду на то, что дипломаты их прояснят.