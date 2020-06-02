Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что G7 устарела и организацию нужно расширить за счет России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
«Я бы хотел подчеркнуть, что председательство в G7 дает определенные прерогативы… Среди этих прерогатив — возможность направления приглашений, которые отражают приоритеты. Что касается формата, то изменение статуса членства на постоянной основе не является прерогативой председателя G7», — приводит РИА Новости слова Борреля.
Боррель отметил, что для ЕС формат G7 является важнейшей многосторонней структурой, в которую входят страны с общими ценностями и общими обязательствами.
По его словам, «Сотрудничество между странами, разделяющими общие ценности, необходимо, особенно в эти сложные, неспокойные времена».