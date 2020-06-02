Соединенные Штаты Америки, которые сейчас председательствуют в «Большой семерке», но не имеют права менять формат саммита, хотя и могут направлять приглашения на мероприятие, сказал 2 мая верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что G7 устарела и организацию нужно расширить за счет России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

«Я бы хотел подчеркнуть, что председательство в G7 дает определенные прерогативы… Среди этих прерогатив — возможность направления приглашений, которые отражают приоритеты. Что касается формата, то изменение статуса членства на постоянной основе не является прерогативой председателя G7», — приводит РИА Новости слова Борреля.

Одиннадцать вместо семи. Трамп пытается втянуть Россию в антикитайский фронт © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

По его словам, «Сотрудничество между странами, разделяющими общие ценности, необходимо, особенно в эти сложные, неспокойные времена».