«Мы знакомы всего полгода, но за этот короткий промежуток времени я увидел отношение Александра к музею. Ему удается превращать заброшенное здание музея в вескую причину приехать в Одессу. На 120-летие OFAM / Одесский художественный музей он лично показал мне, как к лучшему изменились залы и помещения. Благодаря Саше меценатство и поддержка местной культуры вновь стали модными в Одессе», — написал он.
Куцый также отметил, что благодаря Ройтбурду «музей становится настоящей жемчужиной Одессы».
Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. Накануне суд освободил Ройтбурда с должности.