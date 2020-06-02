Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый выступил против увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, за которое проголосовал облсовет и решение о законности которого установил суд. Об этом 2 июня губернатор региона написал у себя в Facebook

В Одессе избавились от наследия Порошенко — фекального художника Ройтбурда © Facebook Александра Ройтбурда Куцый также отметил, что благодаря Ройтбурду «музей становится настоящей жемчужиной Одессы». Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. Накануне суд освободил Ройтбурда с должности.