«Во фракции назрела критическая масса негодования политикой Авакова в правоохранительной области», — отметил парламентарий.
По словам Шеченко, президент Зеленский разделяет его позицию. В офисе главы государства на сегодняшний день рассматривают две кандидатуры, добавил он.
«Фамилии сказать не могу, но один из них юрист, больше теоретик, а второй — силовик, генерал-майор», — сказал нардеп.
Ранее фракция партии «Голос» объявила о начале сбора подписей за отставку Авакова. Поводом к этому стали резонансные события в двух городах Киевской области: в Кагарлыке (изнасилование женщины сотрудниками полиции прямо в участке) и Броварах (перестрелка около ста человек, связанных с пассажирскими перевозками).