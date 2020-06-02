Народный депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко раскритиковал главу МВД Арсена Авакова и заявил, что президент Владимир Зеленский поддерживает его позицию. Слова политика 2 июня приводит Telegram-канал «Политика Страны»

«Он неприкасаем». Золотарев объяснил, почему Зеленский не может убрать Авакова © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

По словам Шеченко, президент Зеленский разделяет его позицию. В офисе главы государства на сегодняшний день рассматривают две кандидатуры, добавил он.

«Фамилии сказать не могу, но один из них юрист, больше теоретик, а второй — силовик, генерал-майор», — сказал нардеп.

Ранее фракция партии «Голос» объявила о начале сбора подписей за отставку Авакова. Поводом к этому стали резонансные события в двух городах Киевской области: в Кагарлыке (изнасилование женщины сотрудниками полиции прямо в участке) и Броварах (перестрелка около ста человек, связанных с пассажирскими перевозками).