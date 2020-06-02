COVID-19 в Италии больше не представляет угрозы массового заражения, заявили итальянские медики, сообщает РИА Новости 2 июня со ссылкой на итальянские СМИ

«Результаты исследований мазков, которые были взяты за последние 10 дней (у заразившихся COVID-19. — ИФ), показали, что вирусная нагрузка в количественном выражении чрезвычайно мала в сравнении с мазками, взятыми месяц или два месяца назад», — сказал главврач миланской больницы Сан-Раффаэле Альберто Дзангрилло.

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Вирус больше не представляет угрозы массового распространения, сказал Дзангрилло, подчеркнув, что это его личное мнение.

В то же время представители других медучреждений Италии разделяют его. Так, заведующий клиникой инфекционных заболеваний в больнице Сан-Мартино заявил, что "контагиозность вируса два месяца назад не сопоставима с нынешней".

Несмотря на это, правительство Италии призывает жителей страны быть осторожными, отмечая, что еще рано праздновать победу в борьбе с коронавирусом.