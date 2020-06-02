«Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Мы в ТКГ разговариваем с Россией. Проинформировали о нашем видении относительно границы и на картах, что называется, конкретно пальцами показали», — сказал министр.
Также глава МИД добавил, что, по информации ведомства, представители ДНР и ЛНР в Трехсторонней контактной группе на самом деле являются российскими гражданами.
Украинская делегация донесла, что системные нарушения перемирия происходят со стороны Донбасса. Россия, по мнению официального Киева, не хочет конструктивного диалога, а Украина рядом шагов показала, что настроена максимально серьезно.