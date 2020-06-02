Украинская делегация во главе с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой встретилась с министром обороны Германии в Берлине Аннегрет Крамп-Карренбауер и заявила о недопустимости ведения прямого диалога с ДНР и ЛНР. Об этом 2 июня Кулеба рассказал в своем Facebook

Дети Донбасса: по нам стреляют роботы © Скриншот из видео Украина.ру

Также глава МИД добавил, что, по информации ведомства, представители ДНР и ЛНР в Трехсторонней контактной группе на самом деле являются российскими гражданами.

Украинская делегация донесла, что системные нарушения перемирия происходят со стороны Донбасса. Россия, по мнению официального Киева, не хочет конструктивного диалога, а Украина рядом шагов показала, что настроена максимально серьезно.