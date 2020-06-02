После проверки первой партии тестов на COVID-19 обнаружили 13 положительных результатов в футбольном клубе «Карпаты» из Львова. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас

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