«Ситуация в Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая партия. "Карпаты" точно идут на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы», — написал Бурбас.
Информация о первых зараженных появилась в прошлую субботу, в день возобновления чемпионата Украины. Команда ушла в режим самоизоляции, все инстанции были оповещены, а матч с «Мариуполем» отменен.