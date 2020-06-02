«Александр Лукашенко и Никол Пашинян также обсудили тематику двустороннего сотрудничества, продолжение реализации ранее намеченных проектов в различных сферах. Они договорились встретиться в ближайшее время, чтобы лично обсудить эти и другие актуальные вопросы», — говорится в сообщении.
Также главы государств обсудили ситуации с эпидемией коронавируса в обеих странах и обменялись опытом реагирования на имеющиеся вызовы.
Отмечается, что Лукашенко поздравил Пашиняна с днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления от коронавируса.
Ранее премьер-министр Армении заявил, что он и вся его семья заразились коронавирусом. Болезнь у Пашиняна проходит бессимптомно. По предварительным данным, премьер заразился от официанта, который без перчаток подал ему стакан с водой во время рабочего совещания правительства.