После пандемии многие рестораны превратятся в «темные кухни» - Абзалов
После пандемии многие рестораны превратятся в «темные кухни» - Абзалов
© РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк
Отмечается, что представители разных ресторанов с символикой своих заведений громко бьют в тарелки и кастрюли. 

«Мы безопаснее, чем метро и маршрутки», — написано на плакатах протестующих. 

Рестораторы требуют полного восстановления работы заведений, а не только разрешения на работу летних площадок.    