Рестораторы провели акцию протеста под стенами правительства Украины с требованием снять ограничения на работу их заведений. Фото и видео с акции 2 июня опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews

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