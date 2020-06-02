Рестораторы провели акцию протеста под стенами правительства Украины с требованием снять ограничения на работу их заведений. Фото и видео с акции 2 июня опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews
Отмечается, что представители разных ресторанов с символикой своих заведений громко бьют в тарелки и кастрюли.
«Мы безопаснее, чем метро и маршрутки», — написано на плакатах протестующих.
Рестораторы требуют полного восстановления работы заведений, а не только разрешения на работу летних площадок.
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