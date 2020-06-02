Сивец считает символичным тот факт, что нынешняя президентская избирательная кампания проходит в 30-летнюю годовщину обретения Белоруссией суверенитета.
«За прошедшие три десятилетия своего суверенного развития белорусское общество выработало иммунитет к громким лозунгам и декларациям, а оценка состоятельности той или иной политической фигуры дается лишь на основе конкретных практических дел и достижений. Эпоха революционно-популистских призывов — "весь мир насилья мы разрушим, а затем…" всех осчастливим — давно канула в Лету», — заявил он.
Политик также отметил, что значимость президентских выборов в Белоруссии многократно возрастает на фоне ситуаций, с которыми столкнулся мир.
«Уже очевиден тот факт, что в ближайшей перспективе нам всем предстоит жить в условиях нового миропорядка, в котором многие геополитические вопросы будут решаться исключительно с позиции силы. Сила же белорусов была и есть в их исторической мудрости, основанной на желании сохранить и через труд приумножить достояния предыдущих поколений — возможности жить и работать в свободной, независимой, благополучной и безопасной стране», — добавил Сивец.
Ранее стало известно, что в Белоруссии в ходе демонстраций против президента страны Александра Лукашенко за последние несколько дней были арестованы более 30 представителей оппозиции. Среди задержанных в Минске — известный оппозиционер Николай Статкевич, который провел шесть лет в тюрьме за участие в акциях протеста после выборов 2010 года.