Власти США в последнее время объявили журналистам настоящую войну, считают в Международной федерации журналистов (IFJ). Заявление организации цитирует РИА Новости 2 июня

США оказались не готовы к Майдану на своей территории © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

«Это еще один пример возмутительной реакции властей США на то, что их хотят поставить под законный контроль… Эти журналисты не представляли опасности и были четко идентифицированы как журналисты, исполняли свою работу», — подчеркнули в организации.

По данным IFJ, в последние несколько дней в журналистов стреляли, распыляли газ, избивали, арестовывали и угрожали им.

В организации считают, что это систематические попытки скрыть жестокость и несправедливость властей во главе с президентом США Дональдом Трампом в ответ на протесты.

Нападающие на журналистов должны быть привлечены к ответственности, умышленное преследование журналистов должно быть наказано, подчеркнули в IFJ.