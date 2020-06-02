В IFJ осудили нападения полиции с применением слезоточивого газа на освещающих протесты представителей СМИ в Миннеаполисе против корреспондента агентства.
«Это еще один пример возмутительной реакции властей США на то, что их хотят поставить под законный контроль… Эти журналисты не представляли опасности и были четко идентифицированы как журналисты, исполняли свою работу», — подчеркнули в организации.
По данным IFJ, в последние несколько дней в журналистов стреляли, распыляли газ, избивали, арестовывали и угрожали им.
В организации считают, что это систематические попытки скрыть жестокость и несправедливость властей во главе с президентом США Дональдом Трампом в ответ на протесты.
Нападающие на журналистов должны быть привлечены к ответственности, умышленное преследование журналистов должно быть наказано, подчеркнули в IFJ.