Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом
Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом
© Facebook, полиция Киевской области
В результате стрельбы были ранены два человека, пишет Telegram-канала «Одесса.info». 

На кадрах видеозаписи видно, как группа людей атакует витрину одного из торговых павильонов. 

Как уточняется в сообщении областной Нацполиции, поводом к разборкам послужила попытка ограбления одного из магазинов, после которой злоумышленник скрылись в неизвестном направлении. 

Это уже не первый крупный инцидент с массовой стрельбой на Украине за последнее время. На прошлой неделе в Броварах Киевской области около ста перевозчиков и криминальных элементов устроили передел маршрутов транспорта. 