В результате стрельбы были ранены два человека, пишет Telegram-канала «Одесса.info».
На кадрах видеозаписи видно, как группа людей атакует витрину одного из торговых павильонов.
Как уточняется в сообщении областной Нацполиции, поводом к разборкам послужила попытка ограбления одного из магазинов, после которой злоумышленник скрылись в неизвестном направлении.
Это уже не первый крупный инцидент с массовой стрельбой на Украине за последнее время. На прошлой неделе в Броварах Киевской области около ста перевозчиков и криминальных элементов устроили передел маршрутов транспорта.