На одесском рынке «7-й километр» утром 2 июня произошла стрельбы. Видеозапись инцидента опубликована в YouTube

Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом © Facebook, полиция Киевской области

На кадрах видеозаписи видно, как группа людей атакует витрину одного из торговых павильонов.

Как уточняется в сообщении областной Нацполиции, поводом к разборкам послужила попытка ограбления одного из магазинов, после которой злоумышленник скрылись в неизвестном направлении.

Это уже не первый крупный инцидент с массовой стрельбой на Украине за последнее время. На прошлой неделе в Броварах Киевской области около ста перевозчиков и криминальных элементов устроили передел маршрутов транспорта.