По данным следствия, действуя по предварительному сговору с сообщником, обвиняемый в 2015 году пытался создать «террористическую группу».
«Главной задачей экстремистского формирования было изменение территориальной целостности Украины путем образованием на территории Сумской области фейковой республики. Учитывая, что обвиняемый во избежание уголовной ответственности длительное время скрывается от следствия на территории Российской Федерации, к нему было применено специальное досудебное расследование», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что сообщник обвиняемого признан виновным и заочно приговорен к 13 годам 8 месяцам лишения свободы.