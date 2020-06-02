Прокуратура Сумской области передала в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который пытался создать «террористическую группу» с целью образования Сумской Народной Республики. Об этом 1 июня сообщили на сайте прокуратуры области

СБУ задержала одессита, якобы призывавшего к созданию Одесской Народной Республики © СБУ

«Главной задачей экстремистского формирования было изменение территориальной целостности Украины путем образованием на территории Сумской области фейковой республики. Учитывая, что обвиняемый во избежание уголовной ответственности длительное время скрывается от следствия на территории Российской Федерации, к нему было применено специальное досудебное расследование», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сообщник обвиняемого признан виновным и заочно приговорен к 13 годам 8 месяцам лишения свободы.