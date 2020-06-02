Красников сообщил, что Роскосмос поздравил американских коллег из НАСА с тем, что испытательный запуск космического корабля Dragon и стыковка с МКС прошли успешно.
«На данный момент ведутся переговоры между госкорпорацией "Роскосмос" и NASA о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС», — приводит агентство слова Красникова.
Он пояснил, что если стороны договорятся, то российские космонавты будут летать на американских кораблях, при этом американские астронавты не прекратят полеты на российских.
По его словам, это является насущной необходимостью, так как те люди, которые летают на МКС, должны уметь работать в рамках как российской, так и американской транспортной системы.
NASA и компания SpaceХ Илона Маска провели 30 мая успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, завершившийся успешной стыковкой со станцией и переходом пассажиров на МКС.
Отметим, Казахстан ранее неоднократно поднимал вопрос повышения стоимости аренды космодрома Байконур, расположенного в стране.
В декабре 2019 года казахский парламент ратифицировал протокол о выведении 11,6 тыс. гектаров земли из договора аренды космодрома, при этом арендная плата не была снижена.