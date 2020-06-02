Представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников рассказал, что госкорпорация договаривается с NASA о взаимном предоставлении мест для полетов на Международную космическую станцию (МКС), пишет Интерфакс 2 июня

Красников сообщил, что Роскосмос поздравил американских коллег из НАСА с тем, что испытательный запуск космического корабля Dragon и стыковка с МКС прошли успешно.

«На данный момент ведутся переговоры между госкорпорацией "Роскосмос" и NASA о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС», — приводит агентство слова Красникова.

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По его словам, это является насущной необходимостью, так как те люди, которые летают на МКС, должны уметь работать в рамках как российской, так и американской транспортной системы.

NASA и компания SpaceХ Илона Маска провели 30 мая успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, завершившийся успешной стыковкой со станцией и переходом пассажиров на МКС.

Отметим, Казахстан ранее неоднократно поднимал вопрос повышения стоимости аренды космодрома Байконур, расположенного в стране.

В декабре 2019 года казахский парламент ратифицировал протокол о выведении 11,6 тыс. гектаров земли из договора аренды космодрома, при этом арендная плата не была снижена.