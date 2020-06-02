«Вакансию вице-премьера по евроинтеграции займет Ольга Стефанишин — не наша коллега из "Голоса", а бывший директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Ольга сегодня была у нас на фракции, чувствуется, что она не просто разбирается в вопросе, а хорошо знает, что нужно делать на этой должности», — написала Кравчук.
Она добавила, что вице-премьер Пристайко может стать послом Украины в Великобритании, что, с одной стороны, хорошо для Украины, потому что там нужен сильный специалист, а с другой — плохо, поскольку это «потеря для Кабмина».