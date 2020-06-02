Вице-премьером по вопросам евроинтеграции может стать бывший директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин вместо Вадима Пристайко. Об этом 1 июня сообщила заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в Facebook

Вадим Пристайко. Биографическая справка © скриншот с видео "BERLIN-VISUAL.com" | скриншот с видео "BERLIN-VISUAL.com" | Перейти в фотобанк

Она добавила, что вице-премьер Пристайко может стать послом Украины в Великобритании, что, с одной стороны, хорошо для Украины, потому что там нужен сильный специалист, а с другой — плохо, поскольку это «потеря для Кабмина».