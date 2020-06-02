На Украине с начала эпидемии зафиксировано 24 340 случаев коронавируса, 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. Об этом 2 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram

На Ровенской АЭС ввели тотальный карантин из-за вспышки коронавируса © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Более 3 тысяч больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве. Около 2 тысяч болеют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

По состоянию на утро 2 июня в центральную лабораторию поступило 749 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.