«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллионов кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года», — сообщили в Гидрометцентре.
Отмечается, что к истощению запасов воды на полуострове привела кратковременность и неравномерность осадков в мае. Так, например, в горах за месяц выпало 55,5-77,3 мм осадков, что составило 82-102%, а в бассейне реки Черная у села Родниковское, которая является источником наполнения крупнейшего в Крыму Чернореченского водохранилища — 9,3 мм, что на 80% меньше нормы.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым.
В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет помогать Москве решать вопрос водоснабжения Крыма.