Объем во всех водохранилищах Крыма уменьшился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре, передает РИА Новости во вторник, 2 июня

«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллионов кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года», — сообщили в Гидрометцентре.

Почем вода для Крыма: откроет ли Украина Северо-Крымский канал © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет помогать Москве решать вопрос водоснабжения Крыма.