Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым.
«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая… Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта», — заявил Кулеба.
Основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра. После воссоединения республики с Россией подача воды по нему была полностью прекращена украинской стороной.