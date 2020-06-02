Киев не планирует помогать Москве в решении проблем с водоснабжением Крыма. Об этом накануне в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Почем вода для Крыма: откроет ли Украина Северо-Крымский канал © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым.

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая… Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта», — заявил Кулеба.

Основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра. После воссоединения республики с Россией подача воды по нему была полностью прекращена украинской стороной.