Врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы повторно заразилась коронавирусом. Об этом сама зараженная накануне сообщила на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Анны Рубарчук, пневмония, которую вызвал COVID-19, длится у нее уже неделю. Повторно наличие инфекции у нее подтвердил тест ПЦР.

«Объяснение у меня одно — без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" опять на работу… Вот вам и легкое течение. Не бывает легких вариантов, последствия есть всегда, отдаленные во времени, но есть. Спасибо Богу, что добр ко мне и пневмония не слишком агрессивная, и не двусторонняя», — написала врач.

Рубарчук также отметила, что из-за коронавируса временно потеряла вкус и обоняние. Несмотря на это, медик планирует вернуться на работу уже через две недели.

По данным на 1 июня, на Украине зафиксировано 24 012 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 718 человек, 9690 выздоровели.