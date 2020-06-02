Украина - страна, которая привыкла жить в коррупции. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил советский и украинский композитор, пианист Владимир Быстряков

Композитор Быстряков: Думали, что это ростки, а оказалась плесень © rian.com.ua

«В Раде сидят 400 говорунов, которые тянут в разные стороны. Как лебедь, рак и щука. Никакой пользы для страны от такой демократии нет. Конечно, если бы у нас появился свой Дэн Сяопин, Вацлав Гавел, Ли Куан Ю… Хотя говорят, что это лидеры Востока, а там своя психология. А у нас какая психология? С одной стороны, критикуем коррупцию, с другой — все решаем через кума…» — полагает он.

Быстряков добавил, что Украина привыкла жить в коррупции, законы не работают, а гражданам страны комфортно в ней жить.

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