По мнению Быстрякова, порядок в стране может навести только диктатура.
«В Раде сидят 400 говорунов, которые тянут в разные стороны. Как лебедь, рак и щука. Никакой пользы для страны от такой демократии нет. Конечно, если бы у нас появился свой Дэн Сяопин, Вацлав Гавел, Ли Куан Ю… Хотя говорят, что это лидеры Востока, а там своя психология. А у нас какая психология? С одной стороны, критикуем коррупцию, с другой — все решаем через кума…» — полагает он.
Быстряков добавил, что Украина привыкла жить в коррупции, законы не работают, а гражданам страны комфортно в ней жить.
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