«Как ни странно, очень обнадеживает позиция Дональда Трампа. Он хочет навести порядок в своей стране, поднять экономику, и у него это начало получаться. Но очень много оппонентов среди демократов. Если бы он взял вожжи в свои руки, уделил внимание внутренним проблемам, то Америка отошла бы от роли мирового жандарма», — считает он.
Быстряков добавил, что действия КНР, которая завоевывает мир одними лишь своими товарами, вызывает уважение.
«Трудно сказать, кто из этих стран будет первенствовать, это шахматы», — резюмировал он.
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