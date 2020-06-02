Советский и украинский композитор, пианист Владимир Быстряков рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, какая страна, с его точки зрения, займет лидирующие позиции в будущем

Украина.ру на Youtube Кирилл Фролов: Верующие УПЦ фактически привели к власти Зеленского — видео