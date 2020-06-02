«Я боюсь, что США в отношениях с Китаем совершают ту же ошибку, которую они совершили в отношениях с СССР: действуют очень топорно, грубо, не соизмеряют силу удара. И обострение этого конфликта может еще аукнуться США», — сказал эксперт.
В этой ситуации, подчеркнул Вавилов, России нужно занимать позицию страны, которая будет нейтрально относиться к Китаю и США и будет примирять враждующие стороны.
РФ не должна втягиваться ни в какой союз, в том числе китайский, но в то же время она должна стать выгодоприобретателем от действий, направленных на примирение США с Китаем, считает китаевед.
Россия должна укрепить свою интеграцию с европейскими державами и попытаться в рамках новой геополитической позиции, которая обозначилась в 2020 году, преодолеть последствия крупнейшей геополитической катастрофы XX века — развала СССР, заключил собеседник издания.