В отношениях с Китаем, как и ранее с СССР, Штаты действуют очень топорно, грубо, не соизмеряют силу удара. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаевед Вавилов: Конфликт Китая и Запада поможет России вернуть утраченные позиции © скриншот видео vk.com

В этой ситуации, подчеркнул Вавилов, России нужно занимать позицию страны, которая будет нейтрально относиться к Китаю и США и будет примирять враждующие стороны.

РФ не должна втягиваться ни в какой союз, в том числе китайский, но в то же время она должна стать выгодоприобретателем от действий, направленных на примирение США с Китаем, считает китаевед.

Россия должна укрепить свою интеграцию с европейскими державами и попытаться в рамках новой геополитической позиции, которая обозначилась в 2020 году, преодолеть последствия крупнейшей геополитической катастрофы XX века — развала СССР, заключил собеседник издания.