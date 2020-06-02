После окончания пандемии коронавируса усилится противостояние США не только с Китаем, но и с Индией. Об этом рассказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Асафов: После пандемии нас ждут локальные войны и новые союзы © РИА Новости, Владимир Трефилов

В этих условиях, продолжил Асафов, высок риск возникновения новых региональных конфликтов вроде сирийского и ливийского в связи с резким падением уровня жизни в беднейших странах и с ростом конкуренции за ресурсы.

В третьих странах могут быть госперевороты и революции, как поддерживаемые извне, так и обусловленные резким падением уровня жизни основной массы населения, переходом за грань выживания, добавил политолог.

Этот кризис было бы легче преодолеть, если бы основные акторы сели за стол переговоров и начали решать эти проблемы вместе, но такой вероятности пока не просматривается, заключил собеседник издания.