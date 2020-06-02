Более того, отметил эксперт, вместо того, чтобы прислушаться к доводам грузинской стороны, председатель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия позволяет себе оскорбительные заявления о том, что Грузия якобы не столь значимая страна, чтобы учитывать ее мнение.
«В Грузии многие говорят, что Россия якобы шовинистическая держава. Но когда мы слышим такие шовинистические заявления со стороны официального лица нашего друга и партнера, то мы не знаем, как это даже оценивать. Нужно было дать понять нашим друзьям, что это не дружба и что Грузия на это может серьезно ответить», — подчеркнул Сихарулидзе.
Политолог напомнил, что грузинский посол не вернется на Украину до тех пор, пока украинская сторона не учтет требования Тбилиси, добавив, что грузинская сторона не только не назначила бы на руководящий пост человека из Украины с сомнительной репутацией, но и не пустила бы его в страну.