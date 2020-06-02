Если Украина действительно считает себя другом Грузии, она не должна превращаться в убежище для всех сомнительных людей, которые сбежали из Тбилиси. Об этом рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру, комментируя назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины

Политолог Сихарулидзе: В Грузии все чаще говорят о том, что Украина мешает ей идти в Европу © Sputnik / Vladimir Umikashvili Давид Арахамия позволяет себе оскорбительные заявления о том, что Грузия якобы не столь значимая страна, чтобы учитывать ее мнение.

«В Грузии многие говорят, что Россия якобы шовинистическая держава. Но когда мы слышим такие шовинистические заявления со стороны официального лица нашего друга и партнера, то мы не знаем, как это даже оценивать. Нужно было дать понять нашим друзьям, что это не дружба и что Грузия на это может серьезно ответить», — подчеркнул Сихарулидзе.

Политолог напомнил, что грузинский посол не вернется на Украину до тех пор, пока украинская сторона не учтет требования Тбилиси, добавив, что грузинская сторона не только не назначила бы на руководящий пост человека из Украины с сомнительной репутацией, но и не пустила бы его в страну.