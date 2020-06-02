Как только будет немного расшатана информационная блокада Украины, наружу вылезут чудовищные преступления против человечности, которые были совершены представителями нынешнего украинского режима, и преступников будет ждать свой Нюрнбергский процесс. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Марков: Мир выйдет из коронакризиса за счет высокого уровня цивилизации © РИА Новости, Нина Зотина Германа Геринга были абсолютно уверены, что не будут серьезно осуждены, и даже вели себя достаточно нагло.

Но когда был показан фильм о концлагерях, где были наглядно показаны факты этих чудовищных преступлений, наступил коренной перелом в этом процессе, и всем стало ясно, что их ждут суровые приговоры, подчеркнул политолог.

«Такой же момент в той или иной форме обязательно наступит и для властей Украины. Обязательно выйдет наружу информация о том, как они убили примерно 10 тысяч человек не только на Донбассе, но и на всей Украине в рамках массового террора весны-лета-осени 2014 года», — категоричен Марков.

Рано или поздно станет известно всем, что именно представители украинской власти организовали расстрел «Небесной сотни», пожар в Одессе 2 мая, убийства в Мариуполе 9 мая, расправы в Харьковской и Днепропетровской областях и что они виновны в крушении малайзийского «Боинга», заключил собеседник издания.