«Против назначения Ивана Ищенко на пост руководителя винницкой полиции протестовали в Виннице. Митингующие, а это преимущественно волонтеры и участники АТО, обвиняют нового чиновника в участии в событиях 2 мая 2014 года [в Одессе]. Мол, он не реагировал на выстрелы "титушек" в сторону проукраинских активистов», — говорится в сообщении.
Ищенко окончил Одесский университет внутренних дел. Работает в правоохранительных органах 18 лет. Возглавлял отделение милиции в Тарутино и Овидиопольский райотдел. Был начальником управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области. С сентября 2019 года был заместителем начальника ГУНП в Одесской области.