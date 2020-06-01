Бывший заместитель начальника Главного управления полиции в Одесской области Иван Ищенко стал новым руководителем полиции Винницкой области, после того как его предшественника Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей из-за перестрелки маршрутчиков в Киевской области. Об этом 1 июня сообщает «Пятый канал»

Корни стрельбы в Киевской области привели в Винницу – Дубинский © Facebook/Александр Дубинский Ищенко окончил Одесский университет внутренних дел. Работает в правоохранительных органах 18 лет. Возглавлял отделение милиции в Тарутино и Овидиопольский райотдел. Был начальником управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области. С сентября 2019 года был заместителем начальника ГУНП в Одесской области.