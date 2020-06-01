Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков не пришел на заседание профильного комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности относительно изнасилования женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Об этом 1 июня сообщила депутат от партии «Голос» Александра Устинова в Facebook

«Аваков на закрытый комитет по деятельности Авакова не пришел», — написала она.