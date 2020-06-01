Он назвал украинскую систему здравоохранения отдельными обломками советского прошлого и кусочками абстрактных неосуществленных проектов будущего. По словам Степанова, система уничтожена полностью. Отдельно глава Минздрава отметил, что сейчас ситуация достигает критической точки.
«У нас общее видение решения проблем здравоохранения с президентом и премьером. Я не боюсь никаких нападок и готов защищать нашу позицию до конца, потому что знаю, что у нас сильная команда. Мы обязательно сделаем так, чтобы украинцы получили качественную, доступную медицину», — заявил Степанов.