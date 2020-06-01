Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на него и его команду оказывается политическое и медийное давление со стороны экс-руководства ведомства. Об этом 1 июня он сказал в видеообращении в Facebook

«Голос» инициирует увольнение Степанова с должности министра здравоохранения © Facebook, Максим Степанов «У нас общее видение решения проблем здравоохранения с президентом и премьером. Я не боюсь никаких нападок и готов защищать нашу позицию до конца, потому что знаю, что у нас сильная команда. Мы обязательно сделаем так, чтобы украинцы получили качественную, доступную медицину», — заявил Степанов.