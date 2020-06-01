Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного» необходимо пересматривать с учетом позиций всех граждан Украины. Об этом 1 июня он рассказал на брифинге, который транслировал парламентский телеканал

По его словам, любой закон должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят. Зеленского будут судить за русский язык © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

«Я думаю, что есть вопросы, которые должны устраивать всех. Это не экономика, где та или иная мера будет устраивать большой или малый бизнес… Но если мы говорим о таких важных вопросах, как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех», — сказал он.

Спикер парламента заявил, что необходимо внести изменения в закон, но какие именно, не уточнил. Разумков также отметил, что о введении на Украине второго государственного языка речь не идет.