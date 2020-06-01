«Они раскроют все пленки. Другие пленки»: Онищенко пообещал новую порцию компромата на Байдена и Порошенко
«Они раскроют все пленки. Другие пленки»: Онищенко пообещал новую порцию компромата на Байдена и Порошенко
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Он попросил не втягивать Украину в президентскую кампанию в США. Также он отверг свою причастность к появлению записей разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

«Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (между Порошенко и Байденом. — Ред.). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку Офис президента Украины», — сказал Зеленский.    