Он попросил не втягивать Украину в президентскую кампанию в США. Также он отверг свою причастность к появлению записей разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
«Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (между Порошенко и Байденом. — Ред.). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку Офис президента Украины», — сказал Зеленский.