Бывший депутат Верховной Рады от «Свободы» Игорь Мирошниченко решил, что у экс-депутата от "Партии регионов" Елены Бондаренко особенное отношении к украинскому языку, поскольку она якобы плохо училась в школе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш»

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