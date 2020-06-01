Мирошниченко заявил, что Украина имеет абсолютный суверенитет и проводит языковую политику на своей территории, не согласовывая ее с соседями, включая Россию, Румынию и Венгрию. После этих слов он сказал, что отношение Бондаренко к украинскому языку может быть связано исключительно с плохой успеваемостью в школьные годы.
Бондаренко не стала молчать и сделала Мирошниченко замечание.
«Обезьяна с хвостом! Не переходите на личности!» — заявила она.
В ответ на это Мирошниченко с улыбкой назвал Бондаренко «истеричкой».